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Семь раз отмерь, один отрежь. Китайский совет дня на вторник, 19 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 6

Этот день идеально подходит для наведения порядка в доме, а также достижения духовной и материальной гармонии.

Семь раз отмерь, один отрежь. Китайский совет дня на вторник, 19 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 19 июля?

Вторник — отличный день для начала важных дел. Поток благоприятных энергий поможет решить вопросы по бизнесу, справиться с трудной работой, открыть для себя новые перспективы.

Предостережения дня касаются начала ремонта и строительства. Не рекомендуется также начинать лечение и браться за проекты с четкими дедлайнами. Есть вероятность, что процессы затянутся.

Совет дня — прежде чем принимать важное решение представьте себе его последствия в долгосрочной перспективе. Что может случиться (и хорошего и плохого) через полгода, год, два года, если я решусь это сделать? Пауза перед принятием важного решения может избежать многих потенциальных неприятностей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Семь раз отмерь, один отрежь. Китайский совет дня на вторник, 19 июля

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