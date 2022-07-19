С сайта Daily Mail убрали раздел, посвященный Украине

Британское издание Daily Mail избавилось от Украины на сайте

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

До этого издание односторонне освещало ситуацию вокруг спецоперации.

Издание Daily Mail, одно из самых проукраинских британских СМИ, убрало отдельную вкладку "Украина" с главной страницы своего сайта. Теперь все новости по ситуации на Украине читатели могут найти в разделе "Мировые новости".

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Главная ее цель, по словам президента России Владимира Путина - денацификация и демилитаризация Украины. 

www.dailymail.co.uk

Крупнейшие британские СМИ, в число которых также входит Daily Mail, односторонне освещали ситуацию на Украине и прилагали все усилия, чтобы оправдать киевских националистов.

Однако все начало меняться после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке в начале июля. Это произошло на фоне несогласия членов правительства с его политикой. Кроме того, Джонсон заработал дурную славу благодаря многочисленным скандалам. Так, например, он привлек внимание прессы, когда нарушил антиковидные ограничения.

Также скандальный политик является активным сторонником киевского режима. К примеру, он заявлял, что Киеву не стоит отдавать территории в обмен на мир. 

Как ранее писал 5-tv.ru, именно Daily Mail сообщал о том, что супруга Джо Байдена Джилл оценила работу мужа на посту президента. Первая леди США считает, что у ее любимого было немало надежд сделать страну еще лучше, когда он только вступал в должность, но он ошибся в расстановке приоритетов.

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
Семь раз отмерь, один отрежь. Китайский совет дня на вторник, 19 июля

Последние новости

6:00
К каким зубным врачам нельзя ходить
5:57
Британское издание Daily Mail избавилось от Украины на сайте
5:29
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Харьковской области
5:16
«Она его любит»: мать Лепса рассказала об истинной избраннице певца
5:00
На севере Китая после взрыва обрушилось жилое здание
4:50
«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ

Сейчас читают

Максим Галкин в погоне за деньгами уезжает все дальше от России
Сбивший насмерть четырех девушек «бриллиантовый» мажор расплакался в зале суда
От Зеленского резко отказываются единомышленники: знают правду обо всем?
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год