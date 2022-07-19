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В России в кинотеатрах покажут фильм со сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 52

Министерство культуры подтвердило выход фильма с Чулпан Хаматовой

В России в кинотеатрах покажут фильм со сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

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Прокатное удостоверение картине было выдано 8 апреля.

Министерство культуры России сообщило «Известиям» дату релиза кино «Просточеловек», в котором снялась критикующая Россию актриса Чулпан Хаматова. Картина выйдет в прокат 25 августа.

Прокатчик фильма — дистрибуционная компания «Белые ночи». Там изданию подтвердили выход фильма в прокат, дополнительной информации по картине у прокатчика нет.

В ведомстве уточнили, что прокатное удостоверение фильму было выдано 8 апреля. То есть уже после того, как артистка покинула Россию.

Как известно, в Латвии звезда уже начала новую жизнь. Хаматова нашла новую работу — поступила на службу в один из местных театров, где играет насильников и жертв. За границей некогда любимица российской публики поселилась в собственном доме под Ригой. Помимо ролей в театре она соглашается на интервью и комментарии, лишь бы заработать. И однажды, видимо, изголодавшись по миллионам, заговорила о возвращении на родину.

Актриса бросила на произвол судьбы не только столичный театр, где была ведущей актрисой, но и благотворительный фонд. Позже Хаматова позволила себе высказаться пренебрежительно о наградах российских артистов и отреклась от звания народной артистки России.

Как ранее писал 5-tv.ru, Чулпан Хаматова, возможно, снова переедет в другую страну. Вероятно, новым местом жительства звезды станет Израиль.

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