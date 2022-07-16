Неужели артистка не прижилась в Латвии?

Чулпан Хаматову заподозрили в желании переехать в Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Специальная военная операция России

Российскую актрису Чулпан Хаматову, которая с началом спецоперации перебралась в Латвию, возможно, снова переедет в другую страну. Предположительно, новым местом жительства звезды станет Израиль. По крайней мере, с этой страной связаны творческие планы артистки на ближайшее время.

Как сообщает Telegram-канал «КультRUист», там знаменитость вместе с Александром Болдачевым представит музыкально-поэтический спектакль «Орфей». Постановки пройдут с 9 по 14 сентября.

Афиша выступлений российских артистов в ИзраилеАфиша выступлений российских артистов в Израиле. Фото: Telegram / КультRUист

Чулпан Хаматова перебралась в Латвию в конце февраля, заявив, что не поддерживает события на Украине. В Прибалтике, возле Риги, у артистки имеется загородный дом. С работой же она определилась быстро, попав в труппу Нового Рижского театра. Причем Хаматова заявляла, что живет в стране на очень скромные деньги. Возможно, из-за низких доходов актриса решит снова поменять одну страну на другую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии.

Тема:
Специальная военная операция России
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