Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Харьковской области

ВСУ обстреляли мирных жителей поселка в Харьковской области прямо во время получения гуманитарной помощи, под огонь попали и российские журналисты.

«Машины с гуманитаркой фактически разгрузили. И тут, как будто по расписанию, прицельно начала работать артиллерия ВСУ. Сюда прямо в центр поселка было несколько прилетов», — рассказал военкор Анатолий Бородкин.

В убежище успели скрыться около сотни гражданских, о пострадавших пока нет точных данных, но уже известно — жертвы есть. Во время вероломного обстрела ВСУ многие остались наверху, в домах и на улице.

По словам очевидцев, стреляли снова кассетными снарядами, их местные уже научились различать по звуку.

Это далеко не первый удар украинских националистов по мирным жителям во время получения гуманитарной помощи. ВСУ наводятся по сигналам телефона и бьют даже в те моменты, когда простые граждане приходят за питьевой водой. Ранее под обстрел боевиков попал и корреспондент «Известий» в районе Азотный Донецка. Прилет был примерно в десяти метрах от съемочной группы.