«Известия»: гарантия на технику по параллельному импорту будет действовать год

Обязательства возьмут на себя продавцы, а значит, стоимость товаров может вырасти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow; 5-tv.ru

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Ретейлеры готовы взять на себя сервисное обслуживание техники, ввезенной в Россию в рамках параллельного импорта.

Как выяснили «Известия», гарантийный срок обслуживания составит один год. Правда, расходы на это будут нести не производители, а сами продавцы.

И из-за этого, по мнению экспертов, стоимость гаджетов может увеличиться. Насколько — пока не ясно, во многом из-за того, что пока не определен порядок обслуживания.

Не исключено, что будут задействованы те же сервисные центры, что ранее обслуживали фирменные магазины.

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