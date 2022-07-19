«Вылить клей на голову»: Боня рассказала о страшной мести для подруги-разлучницы

Жених-иностранец обманул звезду и улетел с ее подругой в отпуск.

Виктория Боня не впервые рассказывает поклонникам о проблемах в личной жизни. По словам звезды, ей не удается построить крепкие и длительные отношения, потому избранники постоянно ее предают.

В прошлом году Виктория Боня получила предложение руки и сердца. Личность жениха раскрывать не стала, но с загадочной улыбкой намекнула, что он не из России. Однако счастье пары продлилось недолго — мужчина обманул Боню и стал тайно встречаться с ее подругой.

«Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: „Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу“. Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня! Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу на фоне играет пианино. Она: „Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье“. Звоню ему, а в трубке такая же музыка: „Ой, я улетел в Швейцарию“. Идиоты!» — поделилась историей двойного предательства Боня.

Звезда не стала таить, что первой реакцией было желание жестоко отомстить и она действительно размышляла над различными вариантами расплаты.

«Я думала, как отомстить. Нужно вылить клей-момент человеку на голову и тогда ей придется побриться на лысо. Но я ее простила в итоге… Не смогла», — цитирует Боню StarHit.ru.

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