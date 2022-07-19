Футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве по делу о мошенничестве
Знаменитый спортсмен давно попал в поле зрения правоохранителей
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен находился в розыске с конца прошлого года.
Гаджиева задержали вчерашним вечером на Тверской улице. Его остановили сотрудники правоохранительных органов с целью проверки документов. Оказалось, спортсмен разыскивается на федеральном уровне уже больше шести месяцев. Его арестовали на месте. Сейчас решается вопрос о его отправлении в Дагестан. В 2017 году Махач Гаджиев был условно приговорен за мошенничество.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причине, по которой футболисты Кирилл Кокорин и Карен Григорян столкнулись с полицией. Тогда их задержали у входа в Центр международной торговли.
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