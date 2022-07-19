Оригинально и вкусно: креветки с томатами и сыром в сковороде от шефа Ивлева

Хотите окунуться в море божественных вкусов и нетривиальных сочетаний? Сделайте это вместе с маэстро Константином Ивлевым! Знаменитый шеф-повар поделился рецептом простого и вкусного блюда у себя на Youtube-канале — попробуйте повторить креветки с томатами и сыром в сковородке.

Ингредиенты:

Тигровые креветки — 400 граммов

Оливковое масло — 60 миллилитров

Помидоры — 250 граммов

Чеснок — 3 зубчика

Базилик зеленый — 10 граммов

Сыр пармезан — 200 граммов

Чиабатта — 1 штука

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В самом начале необходимо будет нарезать томаты кубиками. Затем берем базилик и мелко нарезаем его и добавляем в тарелку к помидорам. Чеснок надо будет размять ножом или же через чеснокодавку и положить их к базилику и томатам. После полить их оливковым маслом. Добавляем туда же перец и соль. Главное — не переборщить. Затем необходимо разрезать креветки вдоль их длины.

Перед тем как обжаривать креветки в сковородке, стоит как следует ее раскалить. Затем кладем их в сковороду. Затем по вкусу можно добавить к ним соль и перец. Когда вы увидите белковое филе и на них не будет сырцы, то кладем туда заранее приготовленные помидоры, базилик и чеснок. Необходимо, чтобы блюдо как следует протомилось. Затем его нужно посыпать обильным количеством пармезана. После необходимо нарезать чиабатту и поставить ее в духовку на 3-5 минут на 150 градусов. Затем можно будет начинать трапезничать.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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