Внутренний дедлайн: Захарова рассказала анекдот про Зеленского и вступление Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла до сих пор не состоявшееся вступление Украины в Евросоюз. В своем Telegram-канале она опубликовала анекдот с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и лидера Незалежной Владимиром Зеленским.

Дипломат процитировала украинского коллегу, заявившего, что Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС, не уточнив, о каком конкретно сроке идет речь.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: „Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу“», — написала Захарова.

Свои ироничные высказывания представитель министерства сопроводила смайликами с лицом клоуна, цирком-шапито и маской японского демона они.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее отмечал, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС — не что иное, как геополитический гамбит объединения против России. Участь этих стран министр назвал незавидной.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политологов, которые единогласно утверждают, что присвоение Украине статуса кандидата в ЕС — это большой обман.

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