Минобороны США никак не прокомментировало ситуацию с «беспризорным» военным самолетом.

Американский самолет «Судного дня» замечен над Средиземным морем

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Jerry Morrison / wikip

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Над территорией Средиземного моря был замечен американский военный самолет «Судного дня». Как утверждает авиационное издание Avia.pro, самолет совершал внеплановый полет.

По мнению специалистов, появление над водами Средиземного моря командного центра Минобороны США Е-4В Nightwatch говорит о вероятном визите самолетов «Судного дня» к российским границам. Минобороны США «беспризорный» полет своего воздушного судна никак не комментирует.

flightradar24.com

Серьезные опасения на фоне этого вызывают два фактора. Во-первых, США активно поставляет на Украину военную технику, в том числе самолеты. Во-вторых, недавно Киев позволил себе угрожать России применение ядерного вооружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минобороны Украины недавно заявили об уничтожении Черноморского флота и взятия Крыма.

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