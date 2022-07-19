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В сопровождении истребителей: ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Фото, видео: Минобороны РФ

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Полет ракетоносцев длился свыше семи часов, отметили в Минобороны РФ.

Два самолета-ракетоносца Ту-160 дальней авиации РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. О маневрах сообщили в Минобороны России.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры полета, на которых видно старт Ту-160 со взлетной полосы, а также их действия непосредственно во время патруля. Полет длился свыше семи часов, отметили в военном ведомстве.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения Военно-воздушные силы и ПВО Северного флота», — уточнили в Минобороны РФ.

Российские экипажи дальней авиации регулярно проводят плановые полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей, Тихого океана. Маневры ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тихом океане завершились масштабные учения российского флота.

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