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Военкор «Известий» показал последствия удара ВСУ в районе Каховской ГЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 67

Киевский режим стремится уничтожить инфраструктуру, которую уже не надеется вернуть обратно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм ; 5-tv.ru

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Последствия ракетного удара, который украинские боевики нанесли по Каховской ГЭС, показал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

На кадрах виден урон, который в результате прилета ракет из поставленной США системы залпового огня (РСЗО) HIMARS получила диспетчерская судоходного шлюза Каховской ГЭС.

По словам руководителя пресс-службы Каховской районной администрации Виктора Васильева, повреждение шлюза приведет к тому, что все судоходство по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок.

Кроме того, осколки от ракет перебили магистральный газопровод, который снабжал газом Бериславский район. В результате половина правобережья Херсонской области осталась без газа.

«Точечный удар, который был нанесен вчера по Каховскому шлюзу, показывает одну простую вещь: руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно не надеется вернуть обратно… Вот вам подтверждение того, как нас собираются „освобождать“, и какими методами — террористическими, бандитскими — это все делается», — заявил Васильев.

Удар по району гидроэлектростанции в Новой Каховке украинская артиллерия нанесла накануне. Это уже не первый обстрел населенного пункта за последнее время. Так, 13 июля украинские боевики нанесли удар по местному заводу «Сокол» пятью ракетами из реактивных систем залпового огня.

Вечером 11 июля киевский режим обрушил на мирный город в Херсонской области мощный удар, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS. Не менее семи человек погибли и 80 пострадали. Снаряды прилетели в больницу, на рынки, в жилые дома, на базу с гуманитарной помощью и разорвались на складе с химическими удобрениями, что спровоцировало дополнительные взрывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались лишить Крым питьевой воды, нанеся удары по ГЭС в Новой Каховке.

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