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Полиция Сочи начала проверку после любовных утех туристов на сапборде в море

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 313

Полиция начала проверку после видео с сексом туристов на сапборде в море в Сочи

Полиция Сочи начала проверку после любовных утех туристов на сапборде в море

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Не в меру горячей паре грозит до 15 суток ареста или штраф.

Полиция Сочи начала проверку по факту появления в сети видео, на котором пара занимается любовью на сапборде в нескольких метрах от заполненного отдыхающими пляжа. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, что мужчина и женщина занимаются сексом на доске для серфинга в море всего в нескольких метрах от пляжа, где в этом время было полно отдыхающих. Не исключено, что среди них находились дети.

«Устанавливаются участники инцидента. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям», — цитирует агентство сообщение пресс-службы МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что за прилюдные занятия любовью пару могут оштрафовать на тысячу рублей либо арестовать на 15 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка Светлана Бондарчук заявила о готовности разделить мужа с другой женщиной провести ночь со своим мужем Сергеем Харченко и еще одной женщиной.

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