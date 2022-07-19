Полиция Сочи начала проверку после любовных утех туристов на сапборде в море

Не в меру горячей паре грозит до 15 суток ареста или штраф.

Полиция Сочи начала проверку по факту появления в сети видео, на котором пара занимается любовью на сапборде в нескольких метрах от заполненного отдыхающими пляжа. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, что мужчина и женщина занимаются сексом на доске для серфинга в море всего в нескольких метрах от пляжа, где в этом время было полно отдыхающих. Не исключено, что среди них находились дети.

«Устанавливаются участники инцидента. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям», — цитирует агентство сообщение пресс-службы МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что за прилюдные занятия любовью пару могут оштрафовать на тысячу рублей либо арестовать на 15 суток.

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