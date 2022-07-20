Зепюр Брутян публично призналась в чувствах к Прилучному

Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный не скрывают своих сильных чувств друг к другу. Об этом пишет StarHit.

«Не могу оторваться от Прилучного. Затянул в съемочный процесс», - поделилась Брутян в личном блоге.

Ходят слухи, что пара оформила отношения 12 мая в одном из столичных загсов. Сами они не комментируют эту информацию.

В свою очередь, Павел отмечает, что сейчас очень счастлив. Совсем недавно он встречался со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович и предпочитал не афишировать их отношения. Мирослава к их расставанию отнеслась философски и призвала поклонников порадоваться за Прилучного.

В прошлом Павел был также женат на актрисе Агате Муцениеце. Супруги развелись два года назад и смогли сохранить дружбу ради общих детей. Поклонники пары надеялись на воссоединение, но этого не произошло.

Как ранее писал 5-tv.ru, раскрылись новые подробности знакомства актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Многие поклонники пары предполагали, что влюбленные встретились недавно и ушли с головой в отношения. Все произошло так стремительно, что фолловеры и не заметили, как в жизни звезды «Мажора» на задний план ушла его прежняя пассия Мирослава Карпович.

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