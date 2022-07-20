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«Не вижу смысла говорить»: Мерзликин открестился от Чулпан Хаматовой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 55

Актер Андрей Мерзликин высказался в адрес Чуллпан Хаматовой и уехавших из РФ артистов

«Не вижу смысла говорить»: Мерзликин открестился от Чулпан Хаматовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист признался, что даже не думает о тех, кто уехал.

Актер Андрей Мерзликин в беседе с aif.ru признался, что не следит за новостями, которые связаны с фильмом «Просточеловек». Он даже не в курсе скандала с предавшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой, которая снялась в этой картине.

«Не вижу смысла о них говорить. У нас страна свободная и каждый поступает так, как считает нужным. У нас в стране сейчас происходит много всего интересного, масса тем!» — сказал артист.

Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы обсуждать или думаеть о тех, кто уехал из России.

Чулпан Хаматова уехала из России вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Знаменитость обосновалась в Латвии, где уже начала новую жизнь. Хаматова нашла новую работу — поступила на службу в один из местных театров, где за скромные деньги играет роли, порочащие ее Родину. За границей она поселилась в собственном доме под Ригой. Кроме ролей в театре она соглашается на интервью и комментарии, лишь бы заработать. И однажды заговорила о возвращении в Россию, видимо, соскучавшись по баснословным гонорарам.

Хаматова бросила на произвол судьбы не только столичный театр, где была ведущей актрисой, но и благотворительный фонд. Кроме того, она пренебрежительно высказывалась о наградах российских артистов и отреклась от звания народной артистки России.

Как ранее писал 5-tv.ru, министерство культуры России сообщило дату релиза кино «Просточеловек», в котором снялась Хаматова.

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