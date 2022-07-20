Самую большую в мире АПЛ «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ
Имя «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
«Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — рассказал собеседник агентства.
Также он добавил, что имя «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая была заложена в прошлом году на «Севмаше».
АЛП «Дмитрий Донской» стала частью боевого состава флота в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин этого проекта. В 2002 году субмарину модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. Даже сегодня она является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире — 48 тысяч тонн.
Как ранее писал 5-tv.ru, ВМФ России получил на вооружение подлодку «Белгород», на которой можно разместить несколько ядерных беспилотников типа «Посейдон».
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