Филиппа Киркорова оштрафовали за уклонение от оплаты парковки

Стоянка в неположенном месте обернулась для российского певца Филиппа Киркорова судебными тяжбами. Как выяснил 5-tv.ru, артисту назначили штраф в размере шести тысяч рублей.

Соответствующий протокол был составлен за уклонение артиста от исполнения административного наказания. А это чревато штрафом в двукратном размере. 18 марта этого года поп-король российской эстрады припарковался в столице в неположенном месте. В результате ему выписали штраф в три тысячи рублей, но оплатил его артист не в течение 60 дней, как положено, а еще через месяц после отведенного срока. А значит, Киркорову придется заплатить за правонарушение в двойном размере — такого требования российского законодательства. И для звезд шоу-бизнеса исключений в нем нет.

В декабре прошлого года суд прекратил производство по 90 протоколам по дорожным штрафам Филиппа Киркорова в связи с отсутствием событий административных правонарушений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров рассказал о драке с фронтменом группы «ДДТ» Юрием Шевчуком.