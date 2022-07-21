Дочь Анастасии Заворотнюк напугала подписчиков, показав лицо в бинтах

Поклонники заподозрили, что у Анны не все в порядке со здоровьем.

Дочь Анастасии Заворотнюк шокировала фолловеров новым фото на своей странице в Instagram. Снимок сделан в больнице и на нем почти не видно лица Анны — только глаза и губы. Все остальное — в белых повязках. Поклонники сначала подумали, что с дочерью «прекрасной няни» тоже случилось неладное, ведь у ее мамы восстанавливается после страшной болезни. Но, к счастью, все страхи модель развеяла.

Девушка, как оказалась, вовсе не больна. Она просто проходит процедуру красоты — ранее, к примеру, она усовершенствовала форму губ и бровей. Теперь вносит новые коррективы во внешность с помощью врачей и рекламирует их услуги.

Дочь Анастасии Заворотнюк удивила поклонников фото из больницы. Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

Впрочем, еще недавно Анна нуждалась в куда более серьезной помощи медиков. Из-за перенесенного ковида она потеряла обоняние и долго не могла решить проблему.

«Страшно болеть, когда ходишь к дорогущим врачам столицы, а они сами не знают, от чего тебя лечат», — делилась дочь Анастасии Заворотнюк.

Позже Анне диагностировали синусит и наконец вылечили его, прописав гормональные препараты. Сейчас запахи к девушке вернулись, а вот некоторые продукты она до сих пор не может есть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк отдохнула в Турции и скинула там около десяти килограммов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.