Стреляли по ногам: отдых детей в лагере на острове Коневец закончился скандалом

Роспотребнадзор закрыл лагерь «Защитник» после жалоб на жестокое обращение с детьми

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС, 5-tv.ru

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Как оказалось, за воспитателями, которые присматривали за детьми, тоже нужно было следить.

Громким скандалом и уголовным делом по статье «Истязание» обернулся отдых в летнем лагере «Защитник» на острове Коневец в Ленинградской области.

Вместо обещанного патриотического воспитания на природе дети столкнулись с грубым обращением: инструкторы стреляли воспитанникам по ногам из страйкбольного оружия.

А сейчас появились и новые подробности того, что пришлось пережить островным обитателям. Родители одного из мальчиков заявили, что у их ребенка сломана рука, при этом медицинскую помощь никто не оказал.

К тому же, вожатых обвинили в том, что общались они исключительно матом. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

И несмотря на все это на остров отправилась очередная группа детей. Впрочем, познакомиться с лагерными порядками они все же не успели — после жалоб и проверок учреждение закрыли, детей отправили по домам.

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