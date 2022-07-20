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«Мужественно лежала час»: почему Писанка незадолго до смерти попала в больницу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 029

Руслана Писанка о переломе ноги и попадании в больницу рассказывала без негатива

«Мужественно лежала час»: почему Писанка незадолго до смерти попала в больницу

Фото: НТВ - ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Звезда сериала «Сваты» скончалась от тяжелой болезни, о которой боялась говорить. Однако о других своих недугах рассказывала без стеснения и опаски.

Внезапная смерть звезды сериала «Сваты» Русланы Писанки повергла в шок многих коллег и поклонников. Известно было, что актриса долго боролась с тяжелой болезнью, однако какой именно недуг настиг ее, не признавалась. Но о других проблемах со здоровьем делилась без опаски. Оказалось, незадолго до смерти она оказалась в больнице.

Еще в начале февраля во время спектакля она почувствовала себя плохо. Упала и сломала ногу. Но, несмотря на дикую боль, продолжала сохранять оптимизм.

«Я мужественно лежала час и когда приехала сюда (в больницу — Прим.ред.), очень много получила комплиментов от врачей. Они сказали, что очень красивые у меня колготки», — цитирует те слова Писанки телеканал ТСН.

В больнице ей провели операцию. Но Писанка все равно успокаивала окружающих, говоря — ничего страшного, лишь подвернула ногу.

Руслана Писанка скончалась на 57-м году жизни в Германии после тяжелой болезни. Актриса известна широкой аудитории ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могло ли похудение на 40 килограмм негативно отразиться на здоровье Русланы Писанки и спровоцировать смерть.

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«Мужественно лежала час»: почему Писанка незадолго до смерти попала в больницу

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