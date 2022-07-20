Саперы поневоле: на минах украинских боевиков в ЛНР подрывается домашний скот
Военкор «Известий» показал подорвавшуюся на украинской мине в ЛНР корову
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Ежедневный поход на водопой стал для животных смертельно опасным.
От мин украинских боевиков в Донбассе гибнут не только люди, но и домашние животные. Шокирующее видео из населенного пункта в Попаснянском районе Луганской народной республики (ЛНР) передал военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.
На кадрах видна корова, пришедшая к водоему напиться и погибшая от взрыва мины.
«Этот участок местные называют гиблым местом, потому что все вокруг здесь заминировано. И вот мы видим, что на водопой приходят коровы и первые подрываются. Вот такие саперы поневоле», — прокомментировал корреспондент.
Накануне бывший боец теробороны города Изюма Александр Пальчик рассказал, что украинское военное руководство отдает подчиненным преступные приказы разрушать объекты гражданской инфраструктуры при отступлении.
Так, в Изюме перед бегством украинские боевики взорвали автомобильный и пешеходный мосты, которые пришлось восстанавливать вошедшим в город российским военным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Ясиноватой, которая накануне попала под жестокий обстрел украинской артиллерии, спасли пса, едва не сгоревшего заживо в пожаре.
60%
-0.59 55.83
-0.62
Нашли ошибку?