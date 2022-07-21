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Родион Газманов показал свое лицо после новостей об избиении в США

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 256

Сын певца Газманова опроверг украинский фейк о жестоком избиении в Чикаго

Фото, видео: Instagram* / rodder13

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Сын народного артиста РФ Олега Газманова, по слухам, открыл в Чикаго кофейню, повесил внутри российских флаг и включил гимн, чем якобы спровоцировал нападение.

Сын народного артиста РФ Олега Газманова Родион опроверг украинский фейк о нападении и жестоком избиении в США. В социальных сетях он опубликовал видеообращение к фанатам. В ролике предстал целым и невредимым, посоветовал не доверять информации из сомнительных источников. Запись исполнитель специально сделал на фоне кремлевского ансамбля, доказав, что находится в Москве.

Прежде в сети было распространено видео — герой, неизвестный мужчина, рассказывал, что Газманов-младший решил открыть в Чикаго кофейню. В своем заведении музыкант якобы повесил российский флаг и включил гимн РФ, чем и вызвал агрессию недоброжелателей. Как оказалось, сообщение от начала и до конца было выдуманным, а ролик — постановочным.

«Привет всем дебилам, распространяющим новость о „Чикагской кофейне“. Разумеется, это неправда. Никто меня не резал, не бил и не стрелял. Видимо, даже на информационном фронте у укроботов все настолько плохо, что они выбрасывают фейки, в которые ни один нормальный человек не поверит», — подписал свой пост Родион.

Собственное кафе в Америке, по словам Газманова-младшего, тоже вымысел. Артист подчеркнул, что в сложившейся ситуации человеку с финансовым образованием «вряд ли придет в голову мысль открывать стартап в Штатах». Он посоветовал поклонникам отписаться от Telegram-каналов, которые опубликовали фейк, подчеркнув важность соблюдения информационной гигиены.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена Олега Газманова Марина призналась, что звездный супруг ее шантажировал.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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