Громкий скандал разразился, когда в сеть попал ролик, где видно, как обращаются с лошадьми в одной из местных конюшен.

В Петербурге общественники требуют запретить прогулки на лошадях по городским улицам. Громкий скандал разразился, когда в сеть попал ролик, где видно, как обращаются с животными в одной из местных конюшен. И теперь жестокое избиение беззащитного животного грозит поставить крест на всей индустрии прокатных лошадей в Северной столице. Прокуратура резонансной историей пока не заинтересовалась, поэтому корреспондент Роман Ишмухаметов провел собственное расследование.

Шокирующие кадры: коня бьют лопатой по голове, животное мучается, пытаясь увернуться от ударов. Истязали скакуна в конюшне на севере Петербурга. Под конем провалился пол, и били его, чтобы он опустил голову и прошел под бетонной балкой. Там дальше подвал соединяется с домом, и можно выйти на улицу, но и невооруженным глазом видно, что конь по высоте просто не поместился бы.

Уже потом приехали сотрудники МЧС и положили блоки, по которым, как по ступеням, животное выбралось наверх.

Четырехлетнему русскому скакуну по кличке Альтерэго сейчас ничего не угрожает. Нашлась и его владелица. Альтерэго приносит своей хозяйке доход — возит на себе всех желающих на одной спальных окраин. Конным извозом занималась наемная работница, которая должна была следить и ухаживать за конем, а не бить его.

«Я ее взяла, послушала ее тяжелую жизненную ситуацию. Якобы она детдомовская, ее удочерили с 12 лет, у нее плохие родители, кушать ей нечего, дайте хоть какую-то халтуру. Я ее пожалела, хотя косяков у этого человека очень много. Она очень агрессивная, очень неуравновешенная», — рассказала Светлана Смирнова, хозяйка коня.

Сразу после того, как ролик появился в Сети, девушка буквально испарилась. Как выяснилось, она еще и несовершеннолетняя.

Кроме Альтерэго у Светланы есть еще и трехлетний пони по кличке Ричард. Оба животных сейчас выглядят здоровыми и ухоженными, но работают много. Полуторачасовая прогулка верхом на них стоит 1,5 тысячи рублей, и работают лошади на износ.

Прогулки на лошадях в Северной столице, когда запряженные в карту кони возят гостей по историческому центру, — популярная туристическая забава. Покататься можно и верхом — тоже с видами на парадный Петербург. Сколько лошадей так развлекают туристов, не знает никто. Никакой специальной лицензии на это не требуется. Ежегодно в городе на Неве в среднем происходит по пять ДТП с участием карет.

«У метро и на городских улицах лошадям не место, потому что это, в первую очередь, небезопасно. Небезопасно как для людей, так и для лошадей. Какой бы спокойной лошадка ни выглядела, она живая. Она может испугаться, она может ударить», — пояснила Анна Попова, коневладелец, судья по конному спорту.

Возможно, именно от испуга, одна из лошадей откусила мужчине нос на выходе из караоке-бара. Наездница потом скажет, что тот слишком близко приблизил свое лицо к носу лошади и был пьян.

А порой скакуны поневоле становятся участниками разборок между людьми, как это было между наездницами и охранниками петербургского ЗасСобрания. Тогда секьюрити говорили, что лошади загрязняют улицы. Закон не в равной степени защищает животных.

«Ты можешь держать лошадь в любых условиях, как тебе захочется — это сельхоз животное, а к сельхоз животным отношение адское — это не наш друг, это то, что пускают на мясо, что должно приносить пользу человеку», — говорит зоозащитник Анастасия Федютина.

Возможно, этим видео заинтересуется природоохранная прокуратура. Да, конь физически не пострадал, лопата была не железная. Но, как говорят специалисты, после таких ударов скакун всегда будет бояться закрытых маленьких пространств: травма — психическая. А ведь всего-то и надо было, чтобы не мучить животное, протянуть ему морковь или аккуратно накрыть голову чем-то темным и медленно поднять.