«Отошли от двери»: как туристы превратили парадные Петербурга в ад для жителей

Исторические парадные Петербурга стали самой популярной бесплатной фотозоной страны. И самой дорогой для тех, кто в этих домах живет. Пока тысячи блогеров штурмуют знаменитые дома Северной столицы, делают идеальные кадры, хозяева считают не лайки, а нервы. Их жизнь превращается в настоящий ад. Иногда, чтобы даже просто пройти в квартиру, нужно растолкать толпу туристов.

Нередко такие незваные гости оставляют горы мусора и портят имущество памятников архитектуры. Урбанисты называют эту проблему овертуризмом. Корреспондент «Известий» Анастасия Репикова — о тонкой грани между гостеприимством и вторжением.

Это раньше эксцентричная петербурженка отпугивала туристов. Теперь наоборот — притягивает, как магнит. Толпы людей обивают пороги дома в самом центре города на Неве не ради красивых кадров, а лишь бы получить свежую порцию ругани. Хлесткие комментарии от цербера дома льются рекой. Как и холодная вода — прямо под ноги непрошеным гостям.

Этот особняк рядом с Исаакиевским собором построили в XIX веке для княгини Александры Львовой. Объект культурного наследия выполнен в стиле эклектики: здесь переплетаются элементы классицизма, барокко и ренессанса. Одна из жемчужин Большой Морской улицы.

«Ее называли негласно бриллиантовой улицей за роскошь и блеск в ювелирных магазинах. И естественно, здесь жила городская знать. И она покупает этот дом в конце 60-х годов XIX века, и архитектор Брюлло перестроил для нее, надстроил четвертый этаж, и возник такой большой красивый доходный дом», — сказал аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Елизаров.

Яркий акцент фасада — та самая дверь, мимо которой так просто не пройти.

«Тяжелая двухстворчатая дверь из дуба украшена сложной глубокой резьбой и лепниной — эти пышные завитки и растительные орнаменты будто сплетаются в нарядный узор. Так в XIX веке подчеркивали статус парадных входов в доходных домах», — сообщила корреспондент Анастасия Репикова.

Теперь он знаменит не только своей архитектурой, но и крутым нравом хранительницы двери в парадную. За порцией брани ходят, как на экскурсию. Но то, что для гостей просто забава, для самой женщины — то еще испытание.

«Жильцы платят. Жильцы собирают, вызывают реставратора, и он приходит, эту дверь ремонтирует», — сказала житель дома № 46 по улице Большая Морская Татьяна.

Отсюда и такой круглосуточный дозор. Татьяна живет и работает здесь же — консьержем. С помощью камеры умного домофона неусыпно бдит за крыльцом. К гостям выходит редко, но для нас сделала исключение.

«Им хочется, чтобы руку показала. Передразнивает: покажите нам ручку, покажите нам ножку. Они здесь столько трутся», — сказала житель дома № 46 по улице Большая Морская Татьяна.

И при малейшем подозрении на фотосессию Татьяна включает громкую связь. Просит отойти хотя бы на метр от двери. «Отошли от двери!»

Некоторые встали на сторону Татьяны. Ведь это не единичный случай, а классический пример овертуризма. Вот еще один, тоже в Петербурге. Здесь мужчина разбросал вещи блогеров, которые разложили их прямо на входе. Еще в одном доме-памятнике жительница распыляет в непрошеных гостей воду. Соседка объясняет: это была уже точка кипения.

«Я плохо отношусь к тем, кто нарушал покой жителей, потому что это 22 часа — крики, грохот, смех», — сказала председатель совета дома Бака Марина Жукова.

Овертуризмом урбанисты называют избыток гостей, который негативно сказывается на качестве жизни местных жителей. В Венеции это привело к тому, что население исторического центра за последние 75 лет сократилось почти в три раза. Петербургские парадные, ставшие для миллионов людей бесплатной фотозоной, уже тоже трещат по швам.

«Здесь, конечно, нужно запастись терпением жильцам. Это единственное, что можно им посоветовать. Плюс мне кажется, что нужно искать баланс. Баланс может принимать разные формы. Например, в знаменитой парадной с ротондой стали брать плату с экскурсий», — сказал урбанист Владимир Федоров.

Ведь внутри исторических стен — парадокс правовой системы. С одной стороны, такие дома охраняются как объекты культурного наследия. С другой — бремя реставрации тех же дверей зачастую ложится на плечи самих жильцов. Получается, что смотрят и трогают все, а платят за износ — единицы.

А ведь таких выразительных дверей в Петербурге еще много. Вот доходный дом Палкина на Рубинштейна. Здесь двери украшают витражи и цветочный орнамент. В здании на Саперном переулке парадный вход охраняют атланты, а здесь входную группу со стеклянными окнами обрамляют чугунные фонари.

«Очень красивые, очень массивные. Как будто окунулась в историю», — сказала жительница г. Каспийск Роза.

У жителей дома на Большой Морской свой взгляд на гостеприимство. Они устали чувствовать себя как экспонаты в музее. Но там, где закрывается одна дверь, открывается другая. Главное — постучаться в ту самую, за которой скрывается подлинная атмосфера Петербурга.

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