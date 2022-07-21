Ученые: в организмах людей развиваются клетки-зомби

В России от рака ежегодно умирает больше 150 тысяч мужчин и 130 тысяч женщин, а также около тысячи детей до 17 лет. Отчего на самом деле он возникает?

Теломеры — защитные участки на концах хромосом — становятся короче в процессе деления клеток, что ведет к разрушению генетического материала, мутациям и раку. Аналитики издания The Conversation провели исследование, результаты которого показали, что в организме человека есть так называемые клетки-зомби. По мнению специалистов, они способны накапливаться с возрастом и помогать в борьбе с онкологическими заболеваниями. Происходит это благодаря тому, что клетки-зомби привлекают к себе своих «собратьев», отвечающих за иммунитет.

Однако у медали две стороны. «Зомбированные» клетки могут не только помогать, но и вредить той же иммунной системе, провоцируя различные болезни. В частности, снижается ее функциональность и происходит нарушение восстановления тканей. Кроме того, среди минусов значится выделение клетками неких химикатов, вызывающих постоянное воспаление. Вследствие этого человек рискует получить хронический недуг.

Ученые подчеркнули, что зомби могут становиться клетки со слишком короткими теломерами.

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