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Стас Намин объявит новый состав группы «Парк Горького» — прямая трансляция

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Live 4 290

Коллектив с прицелом «на экспорт» был основан в 1987 году. До сих пор группа является единственной, кто покорил чарты MTV и Billboard, получив всемирную известность.

Фото, видео: Карпов Сергей / ТАСС

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Спустя 35 лет у легендарной группы «Парк Горького», покорившей мир в конце 80-х, появится новый состав. Новых участников представит публике бессменный продюсер и основатель Стас Намин в пресс-центре МИЦ «Известия». 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Известно, что артистов будет пятеро. Среди них — бас-гитарист, участник Whitesnake Марко Мендоса и барабанщик Кенни Аронофф, работавший с культовой группой Smashing Pumpkins. Имена российских солистов будут названы на пресс-конференции.

«Парк Горького» изначально создавался с прицелом «на экспорт» и полностью оправдал поставленные перед ним задачи. До сих пор группа является единственной, кто покорил чарты MTV и Billboard, получив всемирную известность. Сценическим образом коллектива был и остается «русский кич» с использованием советской символики и псевдонародных костюмов.

В золотой состав группы входили — Александр Маршал, Николай Носков. Пик популярности коллектива пришелся на конец 80-90-х годов.

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