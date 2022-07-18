От Зеленского резко отказываются единомышленники: знают правду обо всем?

Любой, кто выскажет неудобную для Запада позицию, будет изгнан и назовется врагом и предателем.

Украинский президент Владимир Зеленский внезапно уволил с должностей некоторых высокопоставленных лиц. Например, генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова и глава Службы внешней разведки страны Валерий Кондратюк лишились работы. Причины таких резких кадровых перестановок до сих пор не разглашаются. Политолог Юрий Светов высказался на этот счет в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По его мнению, такой поступок президента Незалежной вовсе не означает, что коллеги решили отвернуться от него. Увольнение главы службы внешней разведки, например, объясняется множественными провалами ведомства. По словам политолога, бывший глава СВРУ Валерий Кондратюк пришел из шоу-бизнеса и не обладает необходимым опытом для службы на таком серьезном посту. В том числе его увольнению могла поспособствовать хакерская группировка RaHDit, которая опубликовала списки украинских разведчиков.

«Что касается Венедиктовой, генпрокурора — это другая сторона дела. Она может думать уже о будущем после Зеленского, все они сейчас затаились и подыскивают себе тихие местечки. Для того чтобы когда завершится спецоперация, Зеленского уберут и они могли бы выскочить как из засады», — заявил публицист.

Он провел аналогию с Риши Сунак, который является ведущим министром финансов Великобритании, но одновременно с этим готовил свою избирательную кампанию на пост премьера. Он составил план действий еще до того, как Борис Джонсон подал в отставку.

Политолог отметил, что теперь киевский режим полностью зависит от мнения Зеленского. Если кто-то выступает против его политики, то автоматически превращается во «врага, предателя и должен быть изгнан».

«Любой, кто высказывает сомнения, кто пытается какие-то идеи предложить по решению вопросов немножко иначе, как это делает Зеленский — превращаются во врага. Сами украинцы рассказывают, что были предложения покинуть Азовсталь, понимая, что все равно потерпят поражение, Но Зеленский не слушал людей, потому что для него жизни у украинцев ничто, а отчетность перед западными спонсорами — все. Эта же история в Лисичанске, в Северодонецке повторилась и сейчас повторяется», — отметил Светов.

Насчет правительства Украины свое мнение имеют и в России. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инструкторов НАТО главными руководителями украинских сил.

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