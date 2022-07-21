Стас Намин показал новый состав рок-группы «Парк Горького»
Первый концерт запланирован в столичном парке, имя которого и носит прославленный коллектив.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Музыкант, основатель группы «Парк Горького» Стас Намин объявил новый состав возрожденного коллектива. В него вошли музыканты — вокалист Олег Изотов, бас-гитарист Иван Гуськов и барабанщик Алексей Баев. Намин отметил, что решил собрать группу из молодых и талантливых ребят.
«Сегодня, по разным причинам не все смогли присутствовать на этой встрече, и я представлю только трех музыкантов: виртуозный лидер-гитарист, и он же классный вокалист — Олег Изотов; бас-гитарист Иван Гуськов, барабанщик Алексей Баев — оба тоже крутые музыканты и великолепные вокалисты, а остальных вы можете увидеть и услышать перед концертом на репетиции, куда мы будем рады вас пригласить, или уже на концерте 28 августа», — отметил Намин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Как признался Намин в самом начале бас-гитаристом и барабанщиком должны были стать его друзья, американцы Марко Мендоза и Кенни Аронов.
Сообщается, что первый концерт группы в новом составе пройдет в Парке Горького в Москве на фестивале к 35-летию центра Стаса Намина SNC в августе. В концерте, как уточнил Намин, примет участие и Мендоза.
Рок-группа «Парк Горького» (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. В следующем году коллектив представили публике, тогда же они выступили на концертах Scorpions в Санкт-Петербурге. В конце 80-х группе удалось завоевать популярность в США, однако уже в 1990 году «Парк Горького» распался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Павла Прилучного показала округлившийся живот.
Читайте также
83%
-0.59 55.83
-0.62
Нашли ошибку?