Пранкер Вован рассказал, как поссорил Отара Кушанашвили и Яну Рудковскую

Владимир Кузнецов, он же пранкер Вован, известен своими шутками над российскими и зарубежными знаменитостями. Когда-то юморист «убил сразу двух зайцев». Причем один из объектов розыгрыша сам дал ему повод. В интервью Алене Жигаловой Вован признался, что больше десяти лет назад рассорил скандального журналиста Отара Кушанашвили и продюсера Яну Рудковскую.

«Кушанашвили в 2008 году в прессе часто негативно высказывался о Диме Билане. Якобы он что-то употребляет. Говорил, что Яна Рудковская все ему подкидывает. Мы звонили Кушанашвили от лица представителей Яны. Говорили: «Зачем вы Диму ругаете». Он кричал в трубку: «Вы одна компания, которая балуется под хвост», — сказал пранкер ведущей «Алена, блин!»

Дальше дело было за техникой, оставалось лишь правильно нарезать разговор и включить записи Рудковской. В результате обескураженный Кушанашвили убеждал ее, что понятия не имеет о том, что случилось.

Что касается современных подколов Вована, в середине июня стало известно, что жертвой его розыгрыша стала автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. В частности, он позвонил ей от имени президента Украины Владимира Зеленского и предложил писать смертельное заклинание «авада кедавра» на ракетах, бьющих по ЛДНР. Роулинг такая идея понравилась, также она высказалась в поддержку антироссийских санкций.

Еще один зарубежный писатель, попавшийся на благосклонности к украинским бандитам, - Стивен Кинг. "Король ужасов" в разговоре с пранкерами заявил, что готов написать фейковый сценарий о «жестокости русских» на Донбассе для СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кушанашвили запретил шутить Кларе Новиковой.