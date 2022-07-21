Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Вылезают»: грудь 56-летней Штурм не уместилась в новый купальник

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 146

Певица Штурм оголила грудь ради демонстрации нового купальника

«Вылезают»: грудь 56-летней Штурм не уместилась в новый купальник

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova;

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Знаменитость порадовала поклонников новыми горячими снимками в соцсети.

Ставшая в прошлом году дважды бабушкой Наталья Штурм регулярно доказывает, что на шестом десятке продолжает гордиться своим телом и не стесняется его демонстрировать.

На этот раз певица похвасталась новым бикини ручной работы от российского дизайнера Анастасии Ивановской, которое оказалось настолько «мини», что оставило частично обнаженной грудь звезды. Однако Штурм это не только не смутило, но и дало повод в очередной раз сверкнуть оголенным телом в соцсети.

«Говорила же: сделай лиф на размер больше! Теперь вот вылезают», — то ли посетовала, то ли похвасталась звезда в комментарии к фото.

Instagram* / nataliashturm

Если эпатажную танцовщицу Анастасию Волочкову за подобные фото подписчики наверняка бы жестко затравили, то Наталье Штурм такие «шалости» сходят с рук. Более того, поклонники даже поощряют свою любимицу, отмечая ее прекрасную форму.

«Бикини как бы маловат будет, но в этом-то вся прелесть и есть»;

«Идеальный купальник»;

«Супер»;

«Beautiful (прекрасно)», — восхищаются подписчики певицы.

Instagram* / nataliashturm

Осталось узнать, как к обнаженным фотосессиям Штурм относится ее избранник — долларовый миллионер Альберт, который в конце июня сделал звезде предложение руки и сердца, и ради которого она бросила молодого бойфренда.

Ранее 5-tv.ru показал «голую» фотосессию Натальи Штурм на живописном побережье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
56.48
1.63 57.11
1.28
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

20:46
В Казани состоялся крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери
20:31
Стал известен диагноз экстренно госпитализированного футболиста Пиняева
20:20
«Вылезают»: грудь 56-летней Штурм не уместилась в новый купальник
20:02
Москвичей предупредили о «несусветной жаре» в ближайшие дни
20:00
Полиция Майами посылает ВСУ конфискованное у преступников оружие
19:55
Более 40% немцев готовы выйти на протесты против высоких цен на топливо

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Иностранные наемники на Украине растеряли боевой дух после столкновения с ВС РФ
Россияне потребовали у предателя Галкина вернуть народное достояние: Вы же обещали!
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год