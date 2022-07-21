«Вылезают»: грудь 56-летней Штурм не уместилась в новый купальник

Знаменитость порадовала поклонников новыми горячими снимками в соцсети.

Ставшая в прошлом году дважды бабушкой Наталья Штурм регулярно доказывает, что на шестом десятке продолжает гордиться своим телом и не стесняется его демонстрировать.

На этот раз певица похвасталась новым бикини ручной работы от российского дизайнера Анастасии Ивановской, которое оказалось настолько «мини», что оставило частично обнаженной грудь звезды. Однако Штурм это не только не смутило, но и дало повод в очередной раз сверкнуть оголенным телом в соцсети.

«Говорила же: сделай лиф на размер больше! Теперь вот вылезают», — то ли посетовала, то ли похвасталась звезда в комментарии к фото.

Instagram* / nataliashturm

Если эпатажную танцовщицу Анастасию Волочкову за подобные фото подписчики наверняка бы жестко затравили, то Наталье Штурм такие «шалости» сходят с рук. Более того, поклонники даже поощряют свою любимицу, отмечая ее прекрасную форму.

«Бикини как бы маловат будет, но в этом-то вся прелесть и есть»;

«Идеальный купальник»;

«Супер»;

«Beautiful (прекрасно)», — восхищаются подписчики певицы.

Instagram* / nataliashturm

Осталось узнать, как к обнаженным фотосессиям Штурм относится ее избранник — долларовый миллионер Альберт, который в конце июня сделал звезде предложение руки и сердца, и ради которого она бросила молодого бойфренда.

Ранее 5-tv.ru показал «голую» фотосессию Натальи Штурм на живописном побережье.

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