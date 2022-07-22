Юлия Ковальчук сделала маме необычный подарок на день рождения

Певица признается, что ей понадобилось собрать все силы, чтобы совладать с огромной рыбиной и вытащить ее из водоема.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук захотела поздравить самого родного человека необычным способом и устроила для мамы на день рождения совместный поход на рыбалку, на которой хрупкая артистка умудрилась выловить крупную рыбу — в длину с саму Ковальчук. Певица похвасталась шикарным уловом, способным заставить завидовать многих мужчин, в социальных сетях.

«Сегодня я собрала все силы, чтобы вытащить этого красавца. Старалась для мамочки, у которой сегодня день рождения. Люблю всем сердцем и готова на любые подвиги», — написала она у себя на странице в Instagram*.

Юлия Ковальчук похвасталасьсолидным уловом. Instagram* / juliakovalchuk

Однако добычу все-таки выпустили на вольное плавание, так как рыбалку устроили ради праздника и ярких впечатлений.

«Я мама, жена, певица, ведущая, подруга — и я женщина! А женщинам, чтобы наполняться энергией, нужен отдых. В очередной раз в этом убедилась и теперь, абсолютно восстановившаяся, готова к работе и новым свершениям», — похвасталась Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук раскрыла секрет про отношения с Анной Семенович в те времена, когда обе были участницами группы «Блестящие». Оказалось, что сначала дружбы между певицами не сложилось, и виной тому амбиции Семенович, которая сходу начала тянуть одеяло в коллективе на себя.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.