Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Юлия Ковальчук сделала маме необычный подарок на день рождения

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Певица Ковальчук выловила двухметрового осетра на дне рождения матери

Юлия Ковальчук сделала маме необычный подарок на день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певица признается, что ей понадобилось собрать все силы, чтобы совладать с огромной рыбиной и вытащить ее из водоема.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук захотела поздравить самого родного человека необычным способом и устроила для мамы на день рождения совместный поход на рыбалку, на которой хрупкая артистка умудрилась выловить крупную рыбу — в длину с саму Ковальчук. Певица похвасталась шикарным уловом, способным заставить завидовать многих мужчин, в социальных сетях.

«Сегодня я собрала все силы, чтобы вытащить этого красавца. Старалась для мамочки, у которой сегодня день рождения. Люблю всем сердцем и готова на любые подвиги», — написала она у себя на странице в Instagram*.

Юлия Ковальчук похвасталасьсолидным уловом. Instagram* / juliakovalchuk

Однако добычу все-таки выпустили на вольное плавание, так как рыбалку устроили ради праздника и ярких впечатлений.

«Я мама, жена, певица, ведущая, подруга — и я женщина! А женщинам, чтобы наполняться энергией, нужен отдых. В очередной раз в этом убедилась и теперь, абсолютно восстановившаяся, готова к работе и новым свершениям», — похвасталась Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук раскрыла секрет про отношения с Анной Семенович в те времена, когда обе были участницами группы «Блестящие». Оказалось, что сначала дружбы между певицами не сложилось, и виной тому амбиции Семенович, которая сходу начала тянуть одеяло в коллективе на себя.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
56.48
1.63 57.11
1.28
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

Последние новости

7:28
Охота на ребенка: почему обезьяна напала на девочку в Подмосковье
7:19
Галкин отвез Пугачеву к борющейся с рецидивом рака Вайкуле
7:05
А президент настоящий? Кто управляет США, стоя за спиной заболевшего Байдена
7:00
Тест: Как много вы знаете о мозге?
6:46
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога
6:44
Юлия Ковальчук сделала маме необычный подарок на день рождения

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля
Россияне потребовали у предателя Галкина вернуть народное достояние: Вы же обещали!
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год