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Стал известен диагноз экстренно госпитализированного футболиста Пиняева

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 31

Госпитализированному футболисту Пиняеву диагностировали пневматоракс

Стал известен диагноз экстренно госпитализированного футболиста Пиняева

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Спортсмена увезли на скорой прямо с тренировки — он упал и глубоко вдохнул воздух. Так, что в легкие попала трава.

Госпитализированному футболисту Сергею Пиняеву из «Крыльев советов» врачи диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Медицинскую помощь 17-летнему спортсмену сейчас оказывают в клинике Самарского государственного университета. Накануне там прошел консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста. В нем принимали участие ведущие самарские и московские специалисты.

«Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено», — говорится в сообщении клуба.

В нем уточняется, что ближайшее время Сергей проведет под наблюдением специалистов. Сроки восстановления пока не определены.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Сергея Пиняева, одного из лучших молодых футболистов страны, доставили в реанимацию прямо с тренировки. Спортсмену неожиданно стало плохо, он упал на газон, сильно вдохнул воздух и ему в легкое попала трава.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха или других газов в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. Приступ приводит к сдавлению легких и дефициту кислорода (гипоксии), нарушению обмена веществ и дыхательной недостаточности. При внезапном развитии заболевания нарушается целостность плевры: чем больше воздуха скапливается в плевральной полости, тем более выражены симптомы поражения легкого.

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