Стала известна причина смерти актрисы Русланы Писанки

Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от агрессивной формы рака. Об этом сообщил ее супруг Игорь Исаков в социальных сетях.

«У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен… Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал…» — поделился подробностями с друзьями и подписчиками муж погибшей.

Исаков добавил, что тяжело переносит утрату супруги, он разбит и опушен.

«Я знаю, что моей жене это никогда понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать ее отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки „жизнь прекрасна“…» — написал вдовец.

Игорь Исаков тепло поблагодарил всех, кто разделил с ним боль утраты.

Неожиданная смерть Русланы Писанки потрясла и Россию, и Украину. Она скончалась на 57-году жизни. Коллеги рассказали, что звезда боролась с лишним весом при помощи жестких ограничений в питании и занятий спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса незадолго до смерти попала в больницу.