Только смелые презирают страх: китайский совет дня на пятницу, 22 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 22 июля?

Пятница обещает быть насыщенной. Могут сдвинуться с места дела, давно и безнадежно застрявшие. Движение энергий породит активные контакты между людьми, желание решить все вопросы сразу.

Предостережение дня касается эмоциональной сферы. Она будет очень напряженной. Будьте аккуратными и внимательными к собственным эмоциям и эмоциям других людей. Возможна повышенная восприимчивость и обидчивость. Не назначайте на этот день переезд и медицинские процедуры.

Совет дня — сделайте в эту пятницу что-то для себя необычное, то, что может изменить вас и ваше будущее. Энергии пятницы придадут смелость и помогут совершить трансформацию. Обычно такие решения лежат в области страха — попробуйте заглянуть сквозь свой страх и если не сделать, то хотя бы представить, что с вами произойдет, когда страха не больше не будет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.