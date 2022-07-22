Горячие танцы и девичьи слезы: Симоньян сплясала на закрытой вечеринке Руссо

Журналистка трогательно поздравила певца с 53-летием.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян от души танцевала и веселилась на закрытой вечеринке в часть 53-го дня рождения певца Авраама Руссо. Отметить личный праздник артист решил шумно и щедро — в одном из ресторанов Москвы Soho Rooms. Помимо застолья гостей ждало также выступление виновника торжества. Музыкант исполнил свои хиты, а также подарил всем присутствовавшим книги собственного авторства.

Звездные гости именинника собрались в большом зале с витринными окнами за богатыми столами. Развлекали публику диджеи, радушный хозяин мероприятия обратился ко всем с благодарностью и поднял бокал за своих близких. По словам артиста, можно позвать на день рождения и тысячу приятелей, но он предпочитает делить важные моменты жизни лишь с узким кругом самых родных. В их число, похоже, входят и Маргарита Симоньян с супругом Тиграном Кеосаяном.

Маргарита Симоньян призналась, что была счастлива разделить с Руссо его праздник. Фото: Telegram / Маргарита Симоньян из дома

Главред телеканала пришла на тожество в элегантном платье с цветочным принтом, ее муж не изменил расслабленному стилю — явился в просторной рубахе и широких брюках. Пара с удовольствием позировала фотографу вечеринки, сделала несколько селфи с Руссо. А когда музыкант запел, журналистка смело пустилась в пляс — традиционный армянский, женственный, с плавными движениями рук. Видео опубликовал Starhit.ru.

«Сколько девичьих слез было пролито и сколько каблуков стоптано под твои песни! С днем рождения, дорогой!» — обратилась к певцу Симоньян в социальных сетях.

Присутствовавшим на вечеринке коллегам-журналистам она призналась, что была счастлива поздравить артиста с днем рождения и вместе с ним отметить праздник. Ранее, писал 5-tv.ru, Авраам Руссо нелестно отозвался о покинувших Россию знаменитостях. По собственным словам, исполнитель готов каждому в лицо высказать, что о них думает.