Влад Соколовский назвал сроки свадьбы на девушке из глубинки

Пара начала встречаться в сентябре 2021 года.

Певца Влада Соколовского активно поздравляют с будущей женитьбой. Избранницей 33-летнего музыканта стала молодая амбициозная модель Ангелина Суркова.

«Думаю, что мы будем праздновать в 2023 году! Мы бы хотели отметить праздник в определенном кругу и для нас это очень важно», — написал в социальных сетях Соколовский.

Будущая супруга певца тоже занимается музыкой: она самостоятельно училась играть на гитаре и обучалась вокалу без посещения музыкальной школы. По словам матери 22-летней девушки, ее дочь талантлива «во всем, к чему ни прикасается». Однако в родном городе о ней мало кто помнит, а теперь она проживает в Москве. Слава пришла к Ангелине, когда в сети появились сообщения о приезде Соколовского в Башкирию. У пары начались отношения в сентябре прошлого года.

У Влада есть дочь от предыдущего брака с певицей Ритой Дакотой, а Ангелина Суркова подарила артисту сына. По его признанию, событие стало самым счастливым в его жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Соколовский боится за психику избранницы после первых родов.