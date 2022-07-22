Юрист Никитин назвал законным пропуск работы из-за температуры

Эксперт по праву назвал ТОП законных причин для пропуска работы

Фото: Depositpgotos / IgorVetushko

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Для временного отказа от трудовой деятельности есть минимум пять случаев.

В нашей жизни хватает ситуаций, когда мы не можем попасть на работу, даже если очень этого хотим. Эксперт в области трудового права Юрий Никитин назвал законные причины для невыхода на рабочее место. Специалист отмечает пять вариантов развития событий.

Работа в выходной день

«Например, случилось происшествие с коллегой, а вас попросили заменить его. И все совпало с вашим выходным. Здесь два варианта: вы можете после отработанной смены попросить отгул или, основываясь на статьи Трудового кодекса РФ № 152 и 153, потребовать доплату за дополнительный выход на работу», — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что оплата в данном случае за первые два часа производится не менее чем в полуторном размере, а в последующих — в двойном. Уточняется, что выполнение обязанностей в праздники и выходные подразумевает двойную оплату.

Совмещение работы с учебой

Если вы получаете высшее образование, будь то бакалавриат, магистратура или специалитет, работодатель обязан предоставить вам дополнительный отпуск, сохранив при этом средний заработок. Соответствующие положения прописаны в статье 173 российского Трудового кодекса. Кроме того, когда речь идет о защите диплома, сдаче экзаменов или прохождении аттестации, руководство тоже обязано вас отпустить.

Прохождение медосмотра

По словам Никитина, основанием для пропуска работы является диспансеризация. Сотрудник вправе потребовать оплачиваемый выходной.

Уход за ребенком

У человека, ухаживающего за ребенком-инвалидом, есть право получить дополнительные выходные дни. Никитин ссылается на статью 262 трудового законодательства. По ней одному из родителей, опекуну или попечителю ежемесячно положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных. Для этого необходимо предоставить письменное заявление.

Скачки температуры

Если температура воздуха в офисе выше плюс 32,5 градусов, то сотрудники могут отказаться работать. Более того, когда столбик термометра опускается до минус 13 градусов, в силу вступает статья 212, по которой работник в полном праве не выйти, пишет «Вечерняя Москва».

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