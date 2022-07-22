О каких заболеваниях говорит завышенный пульс — мнение врача
Кардиолог Серебрянский предупредил о риске проблем с сердцем при высоком пульсе
Фото: www.globallookpress.com / Libor Sojka
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Если с виду человека ничто не беспокоит, то это не значит, что нет проблем.
Повышение пульса в спокойном состоянии является признаком наличия определенных патологий у человека. О том, какие заболевания прячутся за подобными симптомами, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский.
По словам эксперта, наличие высокого пульса у человека может свидетельствовать о следующих заболеваниях:
- Патология щитовидной железы;
- Воспаление сердечной мышцы;
- Кардиомиопатия;
- Предынфарктные состояния.
Как отмечает специалист, у молодых людей учащение сердцебиения считается нормой, так как зачастую оно связано с наличием повышенной физической активности. Однако людям в пожилом возрасте такое может быть предвестником сердечной недостаточности.
«Такие нагрузки на сердце компенсируются его учащенной работой, что может поспособствовать срыву пульса и стать источником аритмии», — рассказал врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Также кардиолог отметил: если пульс учащается, но при этом отсутствуют резкие скачки, то в этом нет ничего опасного.
«Но, если сердечный ритм неравномерен, это представляет особую опасность для жизни человека, вплоть до летального исхода», — предупредил Серебрянский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уролог назвал незаменимые для мужского здоровья продукты.
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