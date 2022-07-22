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О каких заболеваниях говорит завышенный пульс — мнение врача

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 51

Кардиолог Серебрянский предупредил о риске проблем с сердцем при высоком пульсе

О каких заболеваниях говорит завышенный пульс — мнение врача

Фото: www.globallookpress.com / Libor Sojka

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Если с виду человека ничто не беспокоит, то это не значит, что нет проблем.

Повышение пульса в спокойном состоянии является признаком наличия определенных патологий у человека. О том, какие заболевания прячутся за подобными симптомами, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский.

По словам эксперта, наличие высокого пульса у человека может свидетельствовать о следующих заболеваниях:

  • Патология щитовидной железы;
  • Воспаление сердечной мышцы;
  • Кардиомиопатия;
  • Предынфарктные состояния.

Как отмечает специалист, у молодых людей учащение сердцебиения считается нормой, так как зачастую оно связано с наличием повышенной физической активности. Однако людям в пожилом возрасте такое может быть предвестником сердечной недостаточности.

«Такие нагрузки на сердце компенсируются его учащенной работой, что может поспособствовать срыву пульса и стать источником аритмии», — рассказал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Также кардиолог отметил: если пульс учащается, но при этом отсутствуют резкие скачки, то в этом нет ничего опасного.

«Но, если сердечный ритм неравномерен, это представляет особую опасность для жизни человека, вплоть до летального исхода», — предупредил Серебрянский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уролог назвал незаменимые для мужского здоровья продукты.

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