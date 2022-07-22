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Смертельная вечеринка: отдыхающих засосало в семиметровую воронку бассейна в Израиле

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Отдыхающих засосало в семиметровую воронку бассейна в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Дно провалилось под землю. Одному мужчине удалось выжить чудом.

Сценой из хоррора закончилась вечеринка в Израиле. Около полусотни гостей собрались у бассейна, и в какой-то момент дно конструкции провалилось. Двух человек засосало в семиметровую воронку. Один из них, видимо, родился в рубашке: он смог выбраться самостоятельно, после чего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Второй погиб. Спасатели обнаружили его тело лишь спустя четыре часа. Поисковая операция оказалась непростой — в любую секунду бассейн мог обрушиться повторно.

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