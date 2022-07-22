Смертельная вечеринка: отдыхающих засосало в семиметровую воронку бассейна в Израиле

Дно провалилось под землю. Одному мужчине удалось выжить чудом.

Сценой из хоррора закончилась вечеринка в Израиле. Около полусотни гостей собрались у бассейна, и в какой-то момент дно конструкции провалилось. Двух человек засосало в семиметровую воронку. Один из них, видимо, родился в рубашке: он смог выбраться самостоятельно, после чего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Второй погиб. Спасатели обнаружили его тело лишь спустя четыре часа. Поисковая операция оказалась непростой — в любую секунду бассейн мог обрушиться повторно.