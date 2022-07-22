Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Суд обязал Максакову выплатить 30 тысяч рублей бывшему мужу

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Такое решение было принято после ходатайства Владимира Тюрина. Правда, изначально он просил намного больше.

Суд обязал Максакову выплатить 30 тысяч рублей бывшему мужу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Суд удовлетворил заявление бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина и взыскал с нее 30 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Деньги взыскали в счет погашения судебных затрат, которые понес Тюрин во время громких тяжб — Максакова требовала лишить бывшего супруга родительских прав, однако суд отказал ей еще в октябре 2021 года. Суд удовлетворил требование Тюрина лишь частично, изначально он хотел с Максаковой 150 тысяч рублей.

«Взыскать с Максаковой-Игенбергс М. П. в пользу Тюрина В. А. о возмещении расходов на оплату услуг представителей в размере 30 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части заявления отказать», — говорится в решении суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максакова подала заявление в полицию о мошенничестве на друга убитого мужа Дениса Вороненкова. Женщина утверждает, что он лишил ее имущества на 38 миллионов рублей.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
56.48
1.63 57.11
1.28
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

19:31
Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на Crew Dragon не ранее 29 сентября
19:28
Лицо в серебре: на Ямале обнаружили необычную мумию ребенка
19:24
Сбежавшая из России Брежнева заявила о выходе из депрессии
19:20
Не в состоянии платить за электроэнергию и отопление 8,5 млн домовладений Британии
19:11
Прилетевшие в долину гейзеров на Камчатку туристы оказались перед закрытой дверью
19:06
Горбатый кит чуть не проглотил двух девушек и выплюнул их обратно

Сейчас читают

Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян
«Срок годности истекает»: Майк Тайсон заявил о своей скорой смерти
Совершенно секретно: почему Шатунов запретил показывать своих детей до 18-летия
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год