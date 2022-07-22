Боня уличила малолетнюю дочь в воровстве: «Не рано ли?!»
Почему мамины вещи так притягательны для десятилетней Анджелины? Есть что-то очень ценное?
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya
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Дочь теледивы Виктории Бони «растащила» мамину косметичку. Десятилетняя дочь Анджелина не хочет уступать матери в бьюти-профиле, поэтому оценивает ее гардероб и пытается соответствовать стандартам красоты, а недавно присвоила люксовые бренды из косметички телеведущей.
Кажется, Боня осталась недовольна тем, что ее дорогая косметика исчезает в неизвестном направлении. Она «поймала» дочь с поличным, записав ее на камеру, где она сидит на кровати в окружении вещей и с маминой косметикой.
«Покажи, что еще ты из маминой косметички взяла? У меня, говорит, Dior есть! Анджелина, не рано ли тебе косметику с собой носить? В десять лет у меня не было столько косметики и вещей. Новый блеск Dior верни, пожалуйста, который я за 60, если не за 70 покупала. Анджелина, он мне нужен!» — сказала Боня дочери.
Однако девочка и не думала возвращать косметику матери, она предложила теледиве деньги в обмен на косметику. Дорогие продукты Анджелина хочет взять с собой в летний лагерь в Швейцарии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня не впервые рассказывает поклонникам о проблемах в личной жизни. По словам звезды, ей не удается построить крепкие и длительные отношения, потому избранники постоянно ее предают.
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