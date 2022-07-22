Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Боня уличила малолетнюю дочь в воровстве: «Не рано ли?!»

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Почему мамины вещи так притягательны для десятилетней Анджелины? Есть что-то очень ценное?

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Дочь теледивы Виктории Бони «растащила» мамину косметичку. Десятилетняя дочь Анджелина не хочет уступать матери в бьюти-профиле, поэтому оценивает ее гардероб и пытается соответствовать стандартам красоты, а недавно присвоила люксовые бренды из косметички телеведущей.

Кажется, Боня осталась недовольна тем, что ее дорогая косметика исчезает в неизвестном направлении. Она «поймала» дочь с поличным, записав ее на камеру, где она сидит на кровати в окружении вещей и с маминой косметикой.

«Покажи, что еще ты из маминой косметички взяла? У меня, говорит, Dior есть! Анджелина, не рано ли тебе косметику с собой носить? В десять лет у меня не было столько косметики и вещей. Новый блеск Dior верни, пожалуйста, который я за 60, если не за 70 покупала. Анджелина, он мне нужен!» — сказала Боня дочери.

Однако девочка и не думала возвращать косметику матери, она предложила теледиве деньги в обмен на косметику. Дорогие продукты Анджелина хочет взять с собой в летний лагерь в Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня не впервые рассказывает поклонникам о проблемах в личной жизни. По словам звезды, ей не удается построить крепкие и длительные отношения, потому избранники постоянно ее предают.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

20:56
Боня уличила малолетнюю дочь в воровстве: «Не рано ли?!»
20:37
Зуд, насморк и чихание: чем опасен долгий сон на одной подушке
20:22
Не оставляя шансов: как работают «Гиацинты» по позициям ВСУ на Украине
19:58
В чем главная ошибка матерей-одиночек, мечтающих выйти замуж?
19:54
Поход в театр Микки Мауса закончился массовой дракой в Диснейленде
19:31
Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на Crew Dragon не ранее 29 сентября

Сейчас читают

Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян
Совершенно секретно: почему Шатунов запретил показывать своих детей до 18-летия
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год