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Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 147

Высокий риск распространения вируса приходится на Европу, в то время как в мире риск умеренный. В России ситуация на строгом контроле, случаев заражения не выявлено.

Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

Фото: www.globallookpress.com / H. Schmidbauer / imago stock&people

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает обеспокоенность на международном уровне. Такое заявление он сделал на брифинге.

По его словам, чрезвычайный комитет ВОЗ на заседании 21 июля не смог прийти к единогласному решению по вопросу вспышки оспы обезьян. Тем не менее, учитывая ряд факторов глава организации заявил о решении.

«Принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе», — сказал Гебрейесус.

Он также отметил, что вспышка представляет умеренный риск по всему миру, кроме Европы — там риск высокий.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России ситуация с распространением вируса на строгом контроле. Подтвержденных случаев заражения оспой обезьян нет. Кроме того сейчас в РФ есть возможность проводить тесты на заражение оспой оперативно.

Во всем мире зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения вирусом оспы обезьян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разработанный российскими учеными препарат НИОХ-14 доказал свою эффективность против любых видов оспы, к которым относится и вирус оспы обезьян. Совсем скоро лекарство поступит в аптеки и медучреждения страны.

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