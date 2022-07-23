Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении
Высокий риск распространения вируса приходится на Европу, в то время как в мире риск умеренный. В России ситуация на строгом контроле, случаев заражения не выявлено.
Фото: www.globallookpress.com / H. Schmidbauer / imago stock&people
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает обеспокоенность на международном уровне. Такое заявление он сделал на брифинге.
По его словам, чрезвычайный комитет ВОЗ на заседании 21 июля не смог прийти к единогласному решению по вопросу вспышки оспы обезьян. Тем не менее, учитывая ряд факторов глава организации заявил о решении.
«Принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе», — сказал Гебрейесус.
Он также отметил, что вспышка представляет умеренный риск по всему миру, кроме Европы — там риск высокий.
В Роспотребнадзоре отметили, что в России ситуация с распространением вируса на строгом контроле. Подтвержденных случаев заражения оспой обезьян нет. Кроме того сейчас в РФ есть возможность проводить тесты на заражение оспой оперативно.
Во всем мире зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения вирусом оспы обезьян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разработанный российскими учеными препарат НИОХ-14 доказал свою эффективность против любых видов оспы, к которым относится и вирус оспы обезьян. Совсем скоро лекарство поступит в аптеки и медучреждения страны.
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