Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает обеспокоенность на международном уровне. Такое заявление он сделал на брифинге.

По его словам, чрезвычайный комитет ВОЗ на заседании 21 июля не смог прийти к единогласному решению по вопросу вспышки оспы обезьян. Тем не менее, учитывая ряд факторов глава организации заявил о решении.

«Принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе», — сказал Гебрейесус.

Он также отметил, что вспышка представляет умеренный риск по всему миру, кроме Европы — там риск высокий.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России ситуация с распространением вируса на строгом контроле. Подтвержденных случаев заражения оспой обезьян нет. Кроме того сейчас в РФ есть возможность проводить тесты на заражение оспой оперативно.

Во всем мире зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения вирусом оспы обезьян.