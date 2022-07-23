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Пятилетнему ребенку едва не отрезало голову газонокосилкой в Подмосковье

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 80

Пятилетний ребенок попал под газонокосилку в Подмосковье

Пятилетнему ребенку едва не отрезало голову газонокосилкой в Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Пострадавший был оперативно доставлен в больницу с места происшествия.

Пятилетний мальчик попал под газонокосилку в Подмосковье. По информации 5-tv.ru, жуткий инцидент произошел в селе Стремилово. Ребенок неожиданно подбежал к косившему траву родственнику и в результате налетел на триммер. Его госпитализировали в Люберецкую областную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Как рассказала ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная, мальчик споткнулся и упал, попав под механизм газонокосилки.

По факту случившегося проводится следственная проверка с осмотром места происшествия и опросами свидетелем. Ее ход взят на контроль прокуратурой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о состоянии пострадавшей от лап обезьяны девочки.

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