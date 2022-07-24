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Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук улетела из России со спрятанным лицом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 628

Знаменитость сообщила о своем решении об отъезде необычным способом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; Instagram* / annakovalchuk313

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Актриса Анна Ковальчук недавно покинула Россию. Видео, на котором она сидит в самолете со спрятанным с помощью капюшона лицом, артистка опубликовала в соцсетях.

По первым кадрам можно было подумать о желании Ковальчук скрыто покинуть родину. Однако та вовсе не собиралась навсегда уезжать из России. За границу звезда сериала «Тайны следствия» действительно улетела, но в обычный отпуск.

Так, в необычном ролике артистка прячет лицо от пассажиров только первой части, а во второй — счастливо резвится на берегу океана. Как объяснила Ковальчук, в другой стране она собирается хорошенько отдохнуть. Поклонники всячески поддержали звезду и пожелали ей хорошего отпуска.

Знаменитая однофамилица актрисы — экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук — тоже может покинуть Россию и отправиться на отдых. Известно, что вместе с мужем Алексеем Чумаковым вокалистка строит особняк в Испании. Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах знаменитой семьи на зарубежный дом.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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