«Отправили по адресу»: Захарова объяснила удар по порту Одессы

Представитель российского МИДа метко указала Зеленскому на пустословие высказываний о «невозможности переговоров».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ударом «Калибрами» поа территории порта Одессы.

Как пояснила Захарова, высокоточный удар был нанесен по объекту военной инфраструктуры и не имеет никакой связи с переговорами по вывозу зерна из Незалежной.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что Россия якобы показывает свое нежелание участвовать в любых переговорах.

Мария Захарова указала на пустословие восклицаний Зеленского и обратила внимание на тот факт, что удар был отправлен куда нужно — по военному катеру.

«Ракеты „Калибр“ уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна. Для этого будут открыты три «зеленых» коридора. До этого президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва никаким образом не препятствует данному вопросу и предложил сразу пять решений для улучшения продовольственного кризиса в Европе.