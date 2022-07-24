Автобус с военными опрокинулся в кювет в Воронежской области. По данным 5-tv.ru, транспортное средство попало в ДТП около полудня в Острогожском районе области.

ГУ МВД по Воронежской области

Пострадали шесть военнослужащих. Их доставили в госпиталь. Предварительно, один из них находится в тяжелом состоянии.

Информация о происшествии уточняется.