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Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Сотрудники правоохранительных органов отвечают за стратегически важные аспекты сохранения порядка в стране, подчеркнул глава государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем сотрудника органов следствия. Видеопоздравление распространила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что представители этой сферы ответственны за выполнение стратегически важной и значимой государственной работы. Владимир Путин поблагодарил работников правоохранительных органов за серьезный вклад в борьбу за справедливость.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудников следствия. Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу. Решаете задачу государственной и большой общественной значимости. Вносите огромный вклад в борьбу с криминалом коррупцией, экстремизмом. Отстаиваете закон и справедливость. Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу», – заявил президент.

Также Владимир Путин отметил значимость ведения грамотной работы в соответствии с актуальными изменениями законов. Следователи обязаны пресекать бесчинства преступников и защищать российских граждан. Он выразил надежду, что правоохранители продолжат ответственно выполнять свою работу, а также пожелал удачи и успехов в дальнейшей службе.

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