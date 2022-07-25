Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем сотрудника органов следствия. Видеопоздравление распространила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что представители этой сферы ответственны за выполнение стратегически важной и значимой государственной работы. Владимир Путин поблагодарил работников правоохранительных органов за серьезный вклад в борьбу за справедливость.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудников следствия. Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу. Решаете задачу государственной и большой общественной значимости. Вносите огромный вклад в борьбу с криминалом коррупцией, экстремизмом. Отстаиваете закон и справедливость. Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу», – заявил президент.

Также Владимир Путин отметил значимость ведения грамотной работы в соответствии с актуальными изменениями законов. Следователи обязаны пресекать бесчинства преступников и защищать российских граждан. Он выразил надежду, что правоохранители продолжат ответственно выполнять свою работу, а также пожелал удачи и успехов в дальнейшей службе.