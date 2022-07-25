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Тина Канделаки о Верке Сердючке: «Закончит на Брайтон-Бич — в цирке уродов»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 916

Тина Канделаки предрекла финал карьеры Верки Сердючки в цирке уродов на Брайтон-Бич

Тина Канделаки о Верке Сердючке: «Закончит на Брайтон-Бич — в цирке уродов»

Фото: Instagram* / v_serduchka

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Поступок Андрея Данилко на последнем выступлении возмутил как простых россиян, так и представителей отечественного шоу-бизнеса.

Тина Канделаки резко высказалась в адрес украинского певца Андрея Данилко, больше известного публике под псевдонимом Верка Сердючка. Медиаменеджера обескуражило непростительное поведение артиста, который во время выступления позволил себе новую порцию антироссийских высказываний. Затем он призвал повторить их публику.

«Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошенными фриками в цирке уродов» — написала после этого Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Подписчики поддержали мнение знаменитости. Комментаторы отметили, что поведение украинского артиста схоже с повадками умалишенного человека, а его поступок демонстрирует настоящий спуск по социальной лестнице. Подписчики также заявили, что подобные артисты на Украине имеют реальную возможность сесть в президентское кресло.

«А ведь это убожество со звездой могло стать Зеленским»;

«Психушка на выгуле!»

«Сердючка и ее единомышленники продолжают стремительно опускаться на самое дно»;

«Он и так пробил дно, но снизу постучались», — написали пользоватли.

Андрей Данилко ранее неоднократно высказывался против России. Он даже попал в список знаменитостей, которым запретили въезд в страну на 50 лет. Теперь украинский артист не сможет зарабатывать былые миллионы на территории РФ. Стоит отметить, что это значительно ухудшит его материальное положение, ведь совсем недавно Верка Сердючка получала огромные доходы даже за небольшие выступления в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обещании Данилко потратить свою жизнь на истребление россиян.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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