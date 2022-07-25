Россиянин и американец отправились в путешествие на байках через всю РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Мужчины познакомились случайно на пит-стопе под Красноярском, после чего решили путешествовать вместе.

Герой следующего сюжета на стареньком мотоцикле «Иж» уже преодолел тысячи километров по стране. Встретил невероятных людей и нашел друга, с которым продолжает покорять отечественные дороги. Корреспондент «Известий» Роман Кутуков расскажет подробнее о романтике дорог.

Кикстартер, который запускает двигатель, выдает возраст железного коня. На современных байках его почти не встретишь. На «Иж Юпитер-5» 89-го года выпуска ездили родители Антона Юркова. Теперь он сам на нем мчит через всю Россию! Хотя изначально маршрут планировался покороче, да и мотоцикл должен был быть другим.

«У меня есть японский мотоцикл Suzuki Bandit и я хотел поехать на нем на Байкал. Но мой друг всячески меня отговаривал и убеждал, что мой мотоцикл не доедет до Байкала. Я в порыве спора был настолько категоричен, что сказал ему: „Я не только на Suzuki доеду, я на ‚Иже‘ доеду!“» — рассказал мотоциклист Антон Юрков.

Конечной точкой Антон выбрал Магадан. И это при том, что последние 17 лет он не был за рулем мотоцикла. Год ушел на то, чтобы отремонтировать старенький «Иж», купить экипировку и накопить на поездку. 11 июня Антон выехал из Судака, прихватив с собой бутылку воды из Черного моря.

«Я обязан эту бутылку Черного моря вылить в Охотское море», — заявил байкер.

Таковы условия спора. Мотоциклист уже преодолел почти десять тысяч километров. В поисках приключений Антон нашел новых друзей. На пит-стопе под Красноярском, когда чинил мотор своего мотоцикла, с ремонтом помог и американцу. Чарли Уайтсолт отправился в кругосветку — решил добраться до востока России.

«У него сломался стартер. А так как я занимаюсь как раз ремонтом этих стартеров, я сразу же попытался оказать ему помощь. Включился в работу, благодаря тому, что я учил в школе английский язык, нам как-то немножечко получилось найти общий язык», — поделился Антон.

Американец был так впечатлен широтой русской души, что решил ехать до Магадана с Антоном. У других байкеров попросил номер крымчанина, написал ему в мессенджере. Встретились в Улан-Удэ. И дальше держат путь вместе.

«Люди из любых стран могут дружить. Я правда счастлив, что приехал сюда, меня очень тепло встретили. Я встретил много волшебных людей. Антон один из них. Эта поездка не о политике, а о достижении целей и совместной работе — как команда, как друзья», — рассказал Чарли.

Путешествует Чарли на мотоцикле Harley-Davidson. О поездке рассказывает в социальных сетях. В комментариях другие американские байкеры называют Антона «мото-братом», который не бросил их земляка в беде. И восторгаются красотами России. Несмотря на политические разногласия между странами.

«Я считаю, что это настоящая дружба. То, что мы говорим на разных языках, и то, что мы живем в разных странах, это никак не может повлиять на человеческие отношения. Это ничто иное как дружба», — уверен мотоциклист.

Да и путешествовать вместе проще, признается Антон. В четыре руки устранять неполадки быстрее. «Иж Юпитер-5» и Harley-Davidson— на этих двух байках русский и американец преодолели уже полстраны. Никакой политики и споров. Их объединила любовь к дороге и приключениям.

Сейчас байкеры в Якутске. До конечной цели им осталось почти две тысячи километров. Смотреть достопримечательности не успевают. В городах они лишь останавливаются на ночлег. Где-то приходится спать в палатке, где-то принимают другие байкеры.

«Здесь есть все для комфортного ночлега: кровать, душ, туалет. Здесь есть мастерская, сегодня была необходима. Вообще в России для байкеров организована целая система, я такого никогда не видел», — признался Чарли.

После Магадана Антон вернется в Судак. Чарли планирует отправиться в Мексику. При этом обещает непременно рассказать каждому знакомому о доброте русских людей, которые придут на помощь в сложной ситуации.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

10:02
Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП
9:47
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
9:35
Тамара Турава о конце Comedy Woman: «Закрылись, потому что все переругались»
9:21
Власти Запорожья назвали возможные сроки проведения референдума о статусе региона
9:07
Пятеро погибли и десять пострадали в ДТП с КАМАЗом в Башкирии
8:58
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Звезда «Сватов» Кошмал объявила список «врагов Украины» из российских артистов
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год